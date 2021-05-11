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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про невизнання нового українського правопису, - заступниця міністра юстиції Коломієць

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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про невизнання нового українського правопису, - заступниця міністра юстиції Коломієць
Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня задовольнив апеляцію Кабінету міністрів про рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною постанову уряду про нову редакцію українського правопису.

Про це повідомив у телеграм-каналі адвокат Ростислав Кравець, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію виданню hromadske підтвердив також адвокат Дмитро Ільченко, який є представником позивача у цій справі.

Позивачами були громадська організація "Правова держава" і херсонська школярка. Апеляційну скаргу подало Міністерство освіти і науки.

Поки щодо мотивувальної частини рішення немає. Під час засідання представники Кабінету міністрів наполягали на тому, що рішення уряду про новий правопис не порушує права позивача.

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Також цю інформацію підтвердила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, йдеться на сторінці Мін'юсту в Фейсбуці.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення ОАСК про скасування нового правопису. Тобто, апеляція Кабінету Міністрів України у цій справі повністю задоволена. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете і далі вчитися і готуватися до іспитів з правопису 2019 року. Його норми були і залишаються в силі", - зазначила Коломієць.

Як повідомлялося, 28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий український правопис.

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Топ коментарі

  • Patriot Nastoyashiy
    Його колись скасували ті, хто ненавидить українську мову. Ті, хто зробили її штучно схожою на московську.
  • Vasyl Shevchenko
    а мені цікаво, яке тепер покарання понесе суддя ОАСК, котрий виніс протиправне рішення?.
  • Leon Renk bcc9a743
    Щоб варнякать про український правопис треба ним користуватись, а то дехто шрайбає на парашному їзику, а про правопис говорить, що він не такий для магістрів!
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