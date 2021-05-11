"Укрзалізниця" у квітні вийшла на прибуток вперше за рік коронакризи, - в.о. голови правління Юрик

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку.

Це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 збиткових місяців, спричинених коронакризою, повідомляє пресслужба УЗ.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, економічна криза, спричинена пандемією, і скорочення обсягів перевезень тривалий час стримували розвиток УЗ, проте цю негативну тенденцію вдалося зламати.

"Наша компанія й надалі докладатиме всіх зусиль для максимізації дохідних надходжень, розвитку вантажного бізнесу, росту привабливості й сервісу пасажирських перевезень, підвищуючи пріоритизацію й ефективність видатків", - заявив глава "Укрзалізниці".

Юрик додав, що такого результату було досягнуто завдяки впровадженню оперативного антикризового плану і що важливо без підняття вантажних тарифів чи зменшення податкового тягаря на компанію.

"Незважаючи на важкий рік, "Укрзалізниця" залишилась одним із найбільших і найсумлінніших платників податків і переказала за підсумками 2020 року до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 25 млрд грн", - сказав Юрик.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України вже затвердив фінплан для "Укрзалізниці" на 2021 рік, згідно з яким компанія отримає загальний дохід у розмірі 93 млрд грн і значні інвестиції в оновлення рухомого складу та інфраструктури.