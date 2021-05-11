Відразу 12 аварійних мостів на трасі від Хуста до Буштино ремонтують у Закарпатській області, - ОДА

На ділянці від Хуста до Буштино робітники почали ремонт одразу 12 аварійних мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.

У смт Вишково планують побудувати новий міст європейського класу через річку Чорна Тиса завдовжки 323,2 метра.

За словами заступника голови ОДА, дорога Т-07-37, що проходить через область, перебуває у жахливому стані. Через велику колійність, ями і руйнування краю проїжджої частини, інтенсивність руху на дорозі доволі низька - майже 3 тис. одиниць на добу.

Очікується, що після відновлення цей показник підвищиться вдвічі.

Роботи з реконструкції 12 мостів проводить підрядна організація "ПБС" у межах президентської програми "Велике будівництво", вартість робіт - понад 535 млн грн.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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