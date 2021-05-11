Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру двом народним депутатам. Парламентарії підозрюються в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Про це Венедіктова повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі", - йдеться в повідомленні.

"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних. Отже, народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала генпрокурор.

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За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві відбуваються обшуки.