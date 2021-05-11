Антоненко про зв'язок Грищенків зі справою Шеремета: Через непричетних людей, через несхожу справу вийшли на нас. Тож може, від самого початку не туди йшли?

У всіх фільмах і передачах постійно наголошували на тому, що справу Шеремета не розкрили б, якби не події в Івано-Франківській області, де Грищенка звинуватили в закладці під автомобіль бомби. Виключно через Інну і Владислава Грищенків вийшли на Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. А тепер виявляється, що Грищенки не лише не мають жодного стосунку до справи Шеремета, тепер вони вже не є обвинуваченими і в Івано-Франківській справі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант, український військовослужбовець Андрій Антоненко.

"Я мало обізнаний зі справами Грищенків, але як патріот і військовий мушу спочатку констатувати дещо. По-перше, не гідно і підло минуле людини використовувати як доказ якоїсь провини. Є Влад Грищенко - колишній зек і Влад Грищенко - герой війни. Який це має стосунок до справи? Він же не кандидат в депутати. А йому по телевізору згадували судимості, щоб його дискредитувати. До речі, це прямо заборонено законом, 88 статтею КПК, - згадувати минуле як доказ вини. На порушення закону і моралі про нього в ЗМІ багато лайна вилили, щоб дискредитувати його, а через нього - і нас", - заявив Антоненко.

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"По-друге, Інна і Влад Грищенки жодного стосунку до справи Шеремета не мають, їх ніколи не підозрювали у цьому злочині, їх не допитували з цього приводу. Точніше, кажуть що Влада нібито допитували як свідка, але протокол його допиту зі справи зник. У нашій справі ще є поліцейський протокол з аналізом телефонних з'єднань, де написано, що нема жодного зв'язку між мною і ними. Все! Більше Грищенки ніде не згадуються! Ну і селфі Інни зі мною 2019 року, де видно, що ми вперше в житті зустрілися", - додав він.



"І по-третє, на всіх брифінгах, в усіх замовних фільмах і передачах постійно мусолили про те, що справу Шеремета не розкрили би, якби не події на Івано-Франківщині, де Грищенків звинуватили в закладенні під автомобіль бомби. 5-кілограмової бомби, яка не вибухнула. Тобто, якщо повірити всім цим ментам, виключно через Пуму і Бучу вийшли на нас. А тепер виявляється, що Пума і Буча не лише не мають жодного стосунку до справи Шеремета, тепер вони вже не є обвинуваченими і в Івано-Франківській справі. І що в 2016 році ані я, ані Юля, ані Яна - ніхто не був з ними знайомий. Після цього у прокурора Тішина вистачило нахабства у вступній промові показати плакат зі схемою вибухових пристроїв у справі Грищенків і у справі Шеремета. Вони відрізняються геть усім, вагою заряду, оболонкою, способом підриву тощо. Навіть магніти різні. Магніт, якими кріпили пристрої", - додав Антоненко.

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"Тож виходить, усі фігуранти не знайомі, вибухівка різна, Грищенки не причетні і тим не менш через них, так би мовити, "вийшли" на нас? Уявіть собі, через непричетних людей, через несхожу справу вийшли на нас! То може, від початку не туди йшли? А насправді через Грищенків не "вийшли на нас". Насправді Грищенків подавали як імовірних злочинців, хотіли повісити на них це вбивство, а потім щось не заладилося. Але ж вже доповіли про розкриття президенту. Що робити? Давайте план Б. Давайте вже (знайдемо. - Ред.) кого-небудь крайніх. Ну от і знайшли: Антоненка, Кузьменко, Дугарь. Музиканта, лікаря, медсестру. Нас", - резюмував він.

З повним текстом інтерв'ю Андрія Антоненка можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".