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В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград

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В індійського штаму коронавірусу виявлено вже 17 мутацій, - епідеміологиня Виноград
Одна з мутацій у так званому індійському штамі коронавірусу забезпечує вислизання інфекції з-під імунної відповіді.

Про це на пресконференції в Києві повідомила епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що в індійського штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, але лише 3 із них мають медичне значення.

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Зокрема, дві мутації забезпечують пришвидшене проникнення вірусу в клітину, що суттєво впливає на його контагіозність. "А одна мутація - та, яка забезпечує вислизання з-під імунної відповіді", - сказала епідеміологиня.

За її словами, під час зараження індійським штамом початково спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту з вираженою інтоксикацією і приєднанням поліорганної недостатності.

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Топ коментарі

  • Afanasiy
    Восхісчаюсь єтой жєнсчіной!
    За лічені тижні вона самотужки спромоглась провести такі глибинні наукові досліди стосовно "індійського" штаму. Світоч української науки. Геній вірусологіїї
    Думаю, можна сміливо ставити її в один ряд з Ківою.

    Заслуговує на отримання почесного звання Нобелівського лауреата в галузі проведення пресконференцій.
    Та, спочатку, дайте їй трохи сєльотки,- може вона сама заспокоїться..
  • Підлога Маккартні
    Нужно запретить людям путешествовать. Пусть сидят дома с хештегом: #нехершастать У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 5383
  • aquarius580 459c2008
    И ко всем 17-и нужен отдельный шмурдяк, конечно.
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