Пацієнти з COVID-19 стали довше перебувати на ШВЛ, - лікар

Термін перебування пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії став довшим, ніж восени.

Про це на пресконференції в Києві розповіла лікарка реанімаційного відділення 2-ї міської лікарні Житомира, співзасновниця освітньої платформи PROGRESS Дарія Симчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що змінилося, як на мій особистий досвід, то пацієнти зараз довше, можна сказати, "зависають" у відділеннях інтенсивної терапії, більше часу їм потрібно для проведення терапії CPAP (метод штучної вентиляції легень - ред.), щоб їх виписати. Буває так, що пролікуєш пацієнта, начебто він стає більш-менш стабільним, виписуєш його в загальне відділення, а вже через кілька днів він знову стає важчим і повертається (у відділення реанімації — ред.). Можливо, так, пацієнтів і стало менше, але загальна тривалість їх перебування у стаціонарі і зайнятість одним пацієнтом ліжка стала довше. Це те, що бачу зараз і порівнюю клінічну картину, яку бачу зараз, із тим, що було восени", - розповіла лікарка.

Стосовно ускладнень, які трапляються внаслідок захворювання на COVID-19, Симчук зазначила, що, як і раніше, у пацієнтів, які мають коронавірусну хворобу, підвищується ризик виникнення тромбозів. Також ускладнюються хронічні захворювання — серцево-судинної системи, цукровий діабет. Окрім цього, за спостереженнями лікарки, пацієнти важко переносять хворобу як фізично, так і морально, психологічно.

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