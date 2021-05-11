Ми маємо справу з величезною російською "машиною фейків", воювати з нею потрібно комплексно, - Ткаченко

Робота з протидії дезінформації, яка йде з боку Росії, має бути комплексною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми маємо справу з протидією дезінформації, яка в першу чергу поступає до нас від північно-східного сусіда. І ми маємо справу з величезною машиною, яка працює на державному рівні - машиною фейків... Воювати з такою величезною машиною потрібно комплексно. Це не тільки Центри (з протидії дезінформації - ред.), наш в першу чергу публічний, він вже працює, створена онлайн-платформа, і в співпраці з громадськими організаціями ми вже почали цю роботу. Це є і запуск на державному рівні проєктів медіаграмотності. Це в тому числі закон "Про медіа", який має бути прийнятий, і де є окрема глава, присвячена російській пропаганді. Це також інші заходи, типу блокування каналів Медведчука", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

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