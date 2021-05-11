Антоненко про ізолятор: Камера три на два кроки. Вікна затоновані і не відкриваються. Влітку температура близько 40 градусів. Там з тебе роблять нижчу істоту

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, який провів під вартою 505 днів, розповів про свій побут в ув'язненні, думки і відчуття.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант, український військовослужбовець Андрій Антоненко.

"У мене було повне нерозуміння, чому це все відбувається. Це був якийсь відрив від реальності. Я був певен, що довго все це не може тривати", - згадав Антоненко свої відчуття в день затримання.

"Дуже багато мені дав спорт – він мені врятував життя. Я займався щоденно. Повноцінне тренування, ну, якщо так можна сказати, в обмеженому просторі за ґратами. Я розробив спеціальний комплекс вправ - і ми з іншими хлопцями фігачили так, що ого-го. Відтискання, присідання, прес, турнік, брусся", - зазначив він.

"Єдине, що періодично напружувало, що це триватиме довго - і у мене просто поїде дах, бо він за ґратами підтікає конкретно. Дрібниці важливі. Такі, на які я б раніше навіть ніколи не звернув увагу, наприклад, можливість просто відкрити двері – і вийти. Можливість бачити через вікно хоча б дерево, чи працюючий підйомний кран, чи виделку тримати у руках", - додав Антоненко

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"У мене було 2 ізолятори - ІТТ і СІЗО. В першому, поліцейському ізоляторі я пробув 10 місяців. Там заборонено все, включено зі шнурками. Окрім телевізора. Там з тебе роблять нижчу істоту. Принижують. У мене була камера три на два кроки - на двох людей. Вікна тоновані і не відкриваються. Освітлення нагадує купе старого радянського потягу. Влітку температура в камері біля 40 градусів.Звісно, що людина до усього звикає, але не вистачало усього: від звичайної виделки до ручки. В СІЗО було простіше і значно легше. Шнурки можна. Вікна відкриваються. Є унітаз. Холодильник. Хоч номінальне медичне обслуговування. Однак душ все одно раз на тиждень. Для нормальної людини, вільної і законослухняної, звикати до неволі і тортур - це неприродно. Але, як я вже вище казав, вільна людина завжди залишається вільною у будь-яких умовах", - розповів він.

Також Антоненко розповів про сни, які йому снилися в ув'язненні: "Перший сон, який мені наснився в ІТТ - це був, уявіть собі ... Зеленський. Стояв переді мною, дякував за службу і тиснув мені руку. А я у формі і називаю військове звання. Був ще сон: я виліз із купи бруду (якесь листя, палки) у військовій формі. Виліз, отряхнувся чистий, красивий, як і повинен мати вигляд воєнний, йду по вулиці Гончара, травень. Потім все зникає і я піднімаюсь до себе в квартиру. А в долоні - три нові медалі".

"Я думаю, що це сходинка до чогось великого. Перехід. Як в крутих іграх, не пройшовши це, не можна вийти на інший рівень. Я точно знаю, що це випробування дуже вплине на мене – час покаже, як саме. Але я відчуваю поштовх до нового етапу. І думаю, що не тільки я, а і ті, хто причетний до звинувачень мене, Юлі і Яни в причетності до цього страшного злочину", - резюмував він.

З повним текстом інтерв'ю Андрія Антоненка можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".