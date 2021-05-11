Росія заявила про перехоплення трьох французьких військових літаків над Чорним морем
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Російський винищувач Су-30 перехопив над Чорним морем два винищувачі Dassault Mirage 2000 і літак-заправник ВПС Франції.
Про це повідомили у відділі інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії, що входить до пресслужби Південного військового округу (ПВО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Зазначається, що 11 травня радари "засікли над нейтральними водами Чорного моря повітряні цілі, що наближалися до російського кордону".
"Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі як два літаки тактичної авіації Mirage 2000 і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і супроводив їх над акваторією Чорного моря", - сказали в ПВО.
При цьому Су-30 "не допустив порушення державного кордону іноземними літаками".
У ПВО додали, що "політ російського винищувача виконувався в суворій відповідності до міжнародних правил".