Вітренко розкритикував наглядову раду "Нафтогазу": "Некомпетентні люди не можуть ефективно регулювати менеджмент"

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про некомпетентність наглядової ради компанії, зокрема, за його словами, в Наглядовій раді немає юристів, які розбиралися б в українському антимонопольному законодавстві.

Про це він заявив в ефірі Суспільного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Вітренко заявив, що у ситуації з "Нафтогазом" ця проблема проявилась у тому, що наглядова рада визнавала відмінною роботу правління в умовах величезних збитків.

"Падає видобуток, третій рік поспіль. У наглядовій раді немає жодного фахівця з видобутку, який би мав відповідну фахову освіту і досвід роботи. Як людина без спеціальності може контролювати таку професійну галузь, як видобуток газу?", - заявив Вітренко.

Також, за його словами, у наглядовій раді компанії немає юристів, які б розбиралися в українському антимонопольному законодавстві.

"Вони не розуміють український контент. Вони вірять в те, що їм говорить голова правління. Це нормально чи це системна помилка існуючої моделі корпоративного управління?" - додав він.

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"Це також питання до тих, хто призначав наглядову раду. І міжнародні інститути брали в цьому участь", - підкреслив Вітренко.

Роботу наглядової ради Вітренко також розкритикував в інтерв'ю НВ Бізнес.

"Ефективна наглядова рада починається з дуже чіткої постановки завдань перед компанією. А для цього є відповідний механізм, який часто не використовується в належній мірі, - це по-англійськи strategic directions, тобто стратегічні напрямки діяльності. Їх має оперативно встановлювати держава. Зараз є політики власності. Але на практиці це неробочий механізм.

Не може бути універсальних компетентних людей, не можна розбиратися в усьому. Некомпетентні люди не можуть ефективно контролювати і регулювати менеджмент, а в цьому завдання наглядової ради. Якщо в наглядовій раді Нафтогазу, наприклад, не було жодного реального фахівця у газовидобутку, то й очікувати, що наглядова рада проконтролює ефективність діяльності Нафтогазу в частині видобутку складно, розумієте?", - сказав голова правління НАК.



"Але іноді просто немає підстав вважати, що вони реально розуміють, що в цих держкомпаніях відбувається. Вони часто не професіонали в операційній діяльності в українському контексті", - додав Вітренко.

За його словами, реформа корпоративного управління "зробила кілька неправильних поворотів".

"Зараз у багатьох випадках є обґрунтовані закиди в тому, що ця реформа не забезпечує наявність дієвого механізму, який би змушував менеджмент ефективно працювати в інтересах суспільства.

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Ми бачимо ознаки неефективної роботи держкомпаній. Це очевидна проблема, яку потрібно вирішувати. А в окремих випадках ми бачимо, що і немає ізоляції від політичного втручання і навіть іноді корупції. Хоча є великий прогрес", - резюмував він.

"Але давайте говорити про майбутнє. Я сподіваюся, що найближчим часом проведуть конкурс, буде наглядова рада з більшістю незалежних директорів, у тому числі з міжнародним авторитетом і розумінням, у хорошому сенсі слова, українських реалій.

Але є значна ймовірність, що, як і минулого разу, міжнародні партнери запропонують політичний компроміс, скажімо так. Замість сухого професійного конкурсу за стандартами ОЕСР, запропонують якихось своїх представників", - припустив також Вітренко.