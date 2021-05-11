Новини

Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора

5 95417
Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 11 травня, о 18:00 розпочнеться брифінг Генерального прокурора Ірини Венедіктової і глави Служби безпеки України Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw

Брифінг відбудеться за адресою: м Київ, вул. Різницька, 13/15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Цього ж дня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Топ коментарі

  • Сергей Андрейчев
    По такой статье,они в СИЗО-с утра,должны париться,без права залога.А не брифинги проводить...
  • Привет
    Ты тупой зебил...у мертветчука этих домов больше чем у тебя мозгов....в каких то проводят обыски...а в дом где он живет для вручения подозрения охрана эсбэушников не пускает....
    https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
  • Nikos KGB
    так статья не им)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини