СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело
7 68033
СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох житлових будинках проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у правоохоронних органах.
Прямо зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у столиці, а також у ще двох житлових будинках нардепа в Києві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.
Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.