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СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

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СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело
СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох житлових будинках проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у правоохоронних органах.

Прямо зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у столиці, а також у ще двох житлових будинках нардепа в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора

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Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    Допригалась це коли дадуть 15 років за державну зраду і посадять з конфіскацією всього майна. а так це кіно для лохторату.
  • Bigukrman я
    при Порошенко мертвечук сидел тихо как мыша, не было барадатого анала и абизяна кива не теребонькала в ВР))
  • Вова Зименский
    Они на адной трубе сидели , патаму никто и не теребонькал . ( Особенно кива ) .
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