У Києві п'яний співробітник СТО викрав "Лексус" клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція. ФОТО

У Києві нетверезий співробітник станції техобслуговування потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автомобілі, який власник залишив для ремонту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на узбіччі вулиці Харченка автомобіль Lexus в'їхав в електроопору. Правоохоронці з'ясували, що до події причетний працівник станції технічного обслуговування. У стані алкогольного сп'яніння він взяв машину клієнта, проте не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп.

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23-річного киянина правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судом вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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