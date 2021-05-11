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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду

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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, Топольська опублікувала фотографію в сторіс Instagram.

Вона опублікувала свій дитячий знімок, на якому справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.

Дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду 01

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Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зелебобики -- вы довольны как на вас просто положили кучу вонючего дерьмеца? Только бы не Порошенко, да?
  • Scorpman Y
    по факту, не только вислюк оманський ссыт зебилам в видосиках, но и его "антикорупционеры" с женами - - с*рут на фотках))
  • Mart
    Срущая скотина!..
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