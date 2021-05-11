Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду
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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, Топольська опублікувала фотографію в сторіс Instagram.
Вона опублікувала свій дитячий знімок, на якому справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.