Після виборів в 2020 році співпраця з місцевою владою дуже змінилася, - заступник голови ОП Тимошенко

Співпраця центральної влади з органами місцевого самоврядування дуже змінилася після місцевих виборів у 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, виступаючи на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

"Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включаючи ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів ... Багато в чому ми співпрацюємо кожен день: це повсякденні питання такі, як рішення інфраструктурних проєктів, і взаємодія з Кабінетом Міністрів, є і стратегічні питання ", - зазначив Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, минулого року став використовуватися механізм відносних запозичень обласних рад на інфраструктурні проєкти: "В цьому році я знаю, що кілька місцевих рад вже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина".

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Тимошенко додав, що завдяки прийняттю змін до державного бюджету були проголосовані 5 млрд грн на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші місцеві проєкти.

"Завдяки таким змінам до бюджету ми і допомагаємо громадам", - підсумував він.

Раніше заступник керівника ОП заявив, що досвід 2020 року показав, що нова якісна інфраструктура в Україні - це реально. "Люди бачать, як змінюється країна і на що йдуть їхні податки. Це в тому числі стимул залишатися жити в цій країні. Ініціатива президента Володимира Зеленського довела, що за чітко поставлених завдань, прописаних KPI і контролю за виконанням, можна домогтися дуже конкретних результатів. Попереду нові виклики і ще більш цікаві завдання. "Велике будівництво" 2021 року точно візьме нові висоти, в буквальному сенсі цього слова", - сказав Тимошенко.