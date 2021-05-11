В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре

В італійській Тоскані 23-річній дівчині 9 травня помилково ввели шість доз вакцини Pfizer. Після цього лікарі протягом доби за нею ретельно спостерігали, і нарешті виписали з лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила прессекретарка лікарні Даніелла Джанелл.

Медичний працівник випадково наповнив шприц цілим флаконом вакцини, що містить шість доз.

Зазначається, що медик усвідомив свою помилку тільки після того, як було зроблено щеплення.

"Лікарі продовжать спостереження за імунною відповіддю пацієнта на "масивну дозу вакцини", - заявила речниця.

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Пацієнтка мала право отримати вакцину раніше за інших людей в її віковій групі, тому що вона працює інтерном у відділенні психології лікарні.

За словами Джанелл, було розпочато внутрішнє розслідування і це "може бути просто людська помилка".