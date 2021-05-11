Зеленський затвердив програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО, і відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 (додається)", - сказано в документі.
Згідно з указом, Кабінету Міністрів України доручено затвердити в 20-денний строк заходи щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 і показники ефективності виконання програми.
Також уряд має забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021, органів місцевого самоврядування про хід і результати її виконання.