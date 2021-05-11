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Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова. ВIДЕО

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Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова. ВIДЕО
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава Служби безпеки України Іван Баканов провели брифінг, на якому розповіли про підозри нардепам ОПЗЖ Медведчуку і Козаку.

Цензор.НЕТ пропонує вам повне відео брифінгу.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Топ коментарі

  • NonCFist
    Брифинг генерального прокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 3253
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і голови СБУ Баканова - Цензор.НЕТ 4288
  • Andriy Kalnyshevsky
    судя по скринам мудачуку шьют перереестрацию имущества в Криму по кацапским законам.
    Видимо самая "тяжелая" статья.
    И прикольная на фоне по одной квартири в Ялте
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