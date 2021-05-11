В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою"

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає обшуки, проведені вдома у одного з лідерів партії Віктора Медведчука і у члена політради партії Тараса Козака, а також в офісі партії в Києві, "помстою і політичною розправою".

Про це йдеться в заяві партії, інформує Цензор.НЕТ.

"9 травня влада переконалася, що ідеї "Опозиційної платформи ‒ За життя" поділяє та підтримує переважна частина нашого суспільства, для якої є священним подвиг братніх народів, котрі зупинили фашизм, який сьогодні піднімає голову в Україні. Уже через день після цього влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука", - считают в политсиле.

"Не зумівши довести обґрунтованість попередніх репресій, які набули вигляду санкцій, каральна машина поліцейської держави пішла на нове беззаконня ‒ заявила про висунення підозр Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку", - додали в ОПЗЖ.

Читайте також: Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Такі дії влади ‒ відверта і цинічна політична розправа над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність і антинародний характер влади. У цих умовах партія залишає за собою право звернутися до Українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів та обмежити сваволю і беззаконня, пограбування і геноцид громадян, переслідування інакодумців", - підкреслюється в заяві.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.