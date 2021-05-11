Медведчук і Козак "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова
Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що йдеться тільки про кримінальні злочини, про політичне переслідування не йдеться.
Підозри Медведчуку і Козаку оголошено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
За даними слідства, йдеться про перереєстрацію родовища "Глибоке" з Києва в окупований Крим. Його ресурси оцінюються в 38 млрд грн. Займалося цим ТОВ "Нові проекти", що входить у сферу впливу Медведчука. Передача документації почалася в 2015 році.
Прозвучала розмова між Медведчуком і заступником голови уряду РФ про "перереєстрацію" родовища. Співрозмовник застерігає Медведчука щодо небезпек та ризиків, але той упевнений, що все вийде.
Глава СБУ Іван Баканов уточнив, що ТОВ "Нові проекти" перереєстрували з Києва в окупований Крим. За даними СБУ, Медведчук звертався особисто до Путіна з листом щодо цього проєкту.
Після того подібну схему провернули і з іншими підприємствами.