Медведчук і Козак "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова

Нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака повідомлено про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що йдеться тільки про кримінальні злочини, про політичне переслідування не йдеться.

Підозри Медведчуку і Козаку оголошено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

За даними слідства, йдеться про перереєстрацію родовища "Глибоке" з Києва в окупований Крим. Його ресурси оцінюються в 38 млрд грн. Займалося цим ТОВ "Нові проекти", що входить у сферу впливу Медведчука. Передача документації почалася в 2015 році.

Читайте також: В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою"

Прозвучала розмова між Медведчуком і заступником голови уряду РФ про "перереєстрацію" родовища. Співрозмовник застерігає Медведчука щодо небезпек та ризиків, але той упевнений, що все вийде.

Глава СБУ Іван Баканов уточнив, що ТОВ "Нові проекти" перереєстрували з Києва в окупований Крим. За даними СБУ, Медведчук звертався особисто до Путіна з листом щодо цього проєкту.

Після того подібну схему провернули і з іншими підприємствами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг генеральної прокурорки Венедіктової і глави СБУ Баканова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ