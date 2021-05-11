Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов

У серпні 2020 року нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук передав заступнику адміністрації Путіна Дмитру Козаку дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей епізод стався в серпні 2020 року. Пан Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація призначалася для спецслужб Російської Федерації", - сказав Баканов.

Цей епізод ліг в основу другого епізоду кримінального провадження проти Медведчука.

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11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.