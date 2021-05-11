Процес розробки засадничих документів в оборонному секторі України планується завершити восени цього року, - Машовець

Процес розробки 15 засадничих документів, що стосуються діяльності сектора національної безпеки та оборони, планується завершити восени 2021 року

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На основі положень Стратегії національної безпеки та оборони розробляються 14 стратегій і одна національна програма. Це засадничі документи, які охоплюють усі сфери національної безпеки та оборони і є основою для розробки детальних планів і їх імплементації. Цей процес планується завершити до кінця серпня цього року", - повідомив Роман Машовець під час виступу на форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

За словами Машовця, розробляються такі документи, як "проект Стратегічного оборонного бюлетеня, План оборони України, стратегія розвитку ОПК, державна програма розвитку Збройних сил України та інші".

Він також зазначив, що більшість із цих стратегій розробляється уперше.

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"І зазначених документів 11 має схвалити РНБО, ще чотири розробляє і схвалює Кабінет Міністрів України", - додав заступник керівника Офісу президента.

Крім того, за словами Машовця, "в Україні вживаються заходи зі створення національної системи стійкості (спроможності українського суспільства протистояти загрозам), яка є однією з трьох основ Стратегії національної безпеки і оборони - поряд зі стримуванням і взаємодією".

"Як зазначив президент, ця концепція перебуває на стадії завершення, для чого працює відповідна міжвідомча комісія. Результатом має стати чітка система координації суб'єктів безпеки та оборони для підтримки управління при захисті основних потреб людей у разі природних катаклізмів, техногенних аварій, а також інших подій техногенного характеру", - повідомив Машовець.

За його словами, в розробці цієї концепції Україні допомагають НАТО і країни-члени, а у вересні 2021 року відбудуться спільні навчання за широким спектром питань стійкості.

Він також повідомив, що Україна планує долучитися до ініціативи США з колективного захисту держав у кіберпросторі "Cyber Flag" ("Киберпрапор")", оскільки це може значно підвищити захист у кіберпросторі й дасть змогу зробити вагомий внесок у міжнародну безпеку.

Машовець зазначив, що ці документи стратегічного планування стануть основою для розробки або внесення змін до цілої низки законодавчих актів у сфері безпеки та оборони, що, у свою чергу, системно розвиватиме сектор національної безпеки та оборони з метою інтеграції в євроатлантичне співтовариство і протидії російській агресії.