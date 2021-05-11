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Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту "Промінь", - Баканов

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Служба безпеки України розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав проєкт елементом гібридної війни проти України, в якому брали участь нардепи ОПЗЖ Віктор Медведчук і Тарас Козак.

"На перший погляд, йдеться про створення організації, що буде тісно займатися українцями, які їдуть працювати і вчитися в Росію. Але справжня мета - створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього "Променя" - збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це - антиукраїнської проєкт", - зазначив Баканов.

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Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту Промінь, - Баканов 01

Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту Промінь, - Баканов 02
Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту Промінь, - Баканов 03

За його словами, рукописні правки на документі з описом проєкту виконано Медведчуком.

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Топ коментарі

  • tom peter
    Ось що блінкен животворчий робить... Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 7532
  • Геракл Платонович
    Один вопрос,...
    Где вы муки были раньше?
    Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
  • Bandera Rosa
    Ну, понеслась!

    ...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
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