Козак виконував вказівки Медведчука, зокрема комунікував із представниками РФ, - Венедіктова
Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з відведеною йому роллю пособника скоєння злочину, він виконував вказівки і доручення Віктора Медведчука, зокрема щодо систематичного спілкування з представниками країни-агресора і обміну інформацією", - повідомила вона.
За її словами, стосовно Медведчука і Козака розслідуються й інші справи.
Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що 11 травня правоохоронці озвучили тільки ті відомості, які не становлять державної таємниці і не зашкодять подальшим розслідуванням.
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.