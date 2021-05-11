Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква
Про це він заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наступний етап, який має пройти Україна, - це отримання ПДЧ ... Цей етап ми сьогодні хочемо пройти, і ми готові внутрішньо до того, щоб отримати такий статус", - сказав Жовква.
За його словами, НАТО є найефективнішою системою безпеки, яка відповідає європейським цінностям України.
Жовква також зазначив, що зараз Україна має інтенсивну практичну взаємодію з НАТО.
"Партнерство з розширеними можливостями - це, насамперед, сумісність збройних сил, і зараз Україна продовжує розвивати таку сумісність ЗСУ зі збройними силами держав - членів НАТО", - додав він.
За словами Жовкви, і США, і країни-члени НАТО і ЄС сьогодні чітко розуміють, що Україна - ключова країна для стабільності всієї Європи.
"Але водночас наша країна не має належних гарантій безпеки. Тому Президент Володимир Зеленський сьогодні почав обговорювати з державами - партнерами НАТО шляхи отримання Україною таких гарантій", - резюмував він.