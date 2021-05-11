Представник Інституту підготовки кадрів Нестеряк: Акредитація на захист - ініціатива Киви, нас не попереджали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Ніякі служби дисертанта нам завчасно нічого не повідомляли (про присутність "охорони" Киви – УП). Вони прийшли, як прийшли, при чому люди приходили в різний час. Ми достатньо маленький інститут, у нас немає служб, щоб це все відслідковувати", - заявив керівник центру медіакомунікацій інституту Юрій Нестеряк.
За його словами, помічниця депутата у приватній розмові повідомила, що вони проводили якусь акредитацію для ЗМІ.
"Якщо б це робив інститут, це мало бути на офіційному сайті, з телефонами, мейлами і тд. До нашого відома ніхто (це не доводив – ред.). Я про це дізнався вранці. Виявляється, що десь відбувалась якась акредитація (поки журналісти не викликали поліцію, у будівлю впускали лише ЗМІ з невідомого "списку", хоча згідно із законом захист дисертації - відкритий захід. - ред.). Чесно кажучи, я їм повідомляв – рєбята, нічим добрим це не закінчиться. Бо є реальна норма – перешкоджання професійній діяльності журналіста", - сказав Нестеряк і порадив апелювати "до самого дисертанта, або до його якихось офіційних служб".
"Якісь люди називались його помічниками, офіційними помічниками – я їх не знаю, як і Іллю Киву", - зазначив він.
Бездіяльність своєї охорони в Інституті пояснили тим, щоб це наймана організація, а не свої працівники – "вони охороняють наші приміщення за угодою, тому вони і не втручалися, я їх розумію".
В інституті всіляко наголошують, що виступили лише місцем для захисту дисертації, а до Киви як аспіранта не мають жодного стосунку – він навчався в іншому виші, Міжрегіональній академії управління персоналом.
Водночас у спеціалізованій вченій раді, де захищався Кива, на 19 членів було "кілька науковців" з цього самого інституту, а очолювала її ректорка вишу Радмила Войтович.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.