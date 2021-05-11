Комітет міністрів Ради Європи засудив окупацію Криму та порушення прав людини на півострові, - МЗС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Серед іншого, в рішенні КМ Ради Європи міститься заклик до РФ звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Зазначається важливість звернення до комісара РЄ з прав людини здійснювати на постійній основі моніторинг ситуації на півострові.
"У цьому контексті принциповою залишається позиція щодо надання Росією повного і безперешкодного доступу до території окупованого Криму правозахисних механізмів Ради Європи для здійснення ними моніторингової діяльності відповідно до норм міжнародного права і поваги суверенітету і територіальної цілісності нашої держави з належним урахуванням українського законодавства і статусу Криму як тимчасово окупованої території України", - сказано в коментарі МЗС.