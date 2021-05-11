Світовий банк виділив Україні 90 млн євро кредиту на вакцинацію від COVID-19

Світовий банк схвалив виділення Україні кредиту в 90 млн євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це йдеться в повідомленні СБ, опублікованому у вівторок, 11 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ці гроші виділено для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національній службі здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.

"Проєкт підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектора охорони здоров'я України в попередженні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - сказано в повідомленні Світового банку.

При цьому в організації додають, що проєкт допоможе не тільки закупити вакцину, а й приєднається до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики. "Сюди входить надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - повідомляють у Світовому банку.

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