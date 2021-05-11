Онлайн-марафон історій українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, проходить до 14 травня, - Інститут нацпам'яті

14 травня 2021 року в Україні вперше буде День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату цього року ввела Верховна Рада.

Станом на 1 січня 2020 року 2659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Інституту нацпам'яті. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними і невідомими.

Тому Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з Українським інститутом національної пам'яті організували онлайн-марафон.

11-13 травня з 11:00 до 13:00 будуть озвучені та ілюстровані документами 26 історій порятунку з усіх регіонів України.

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Запрошеними спікерами марафону стануть члени сімей праведників, представники єврейських організацій, вітчизняні історики, а також музейники з Вінницької області, Волині, Закарпаття, Києва, Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської областей.

Трансляція марафону відбуватиметься у Facebook.

14 травня (11:00 - 13.00) пройде підсумковий круглий стіл марафону. У розмові візьмуть участь українські та ізраїльські історики та експерти: Антон Дробович, Самуель Барний, Катерина Гусарова, Юрій Скіра, Іван Патриляк, Ігор Щупак, Олександр Пастернак, Юлія Гольденберг.