Законопроект про підвищення суми відшкодування за вкладами може бути поданий на розгляд ВРУ найближчим часом

Гарантовану суму відшкодування за вкладами у разі банкрутства банку, яка зараз становить 200 тис. грн, планують збільшити удвічі.

За повідомленнями ЗМІ, зміни до законодавства, які передбачають зростання суми гарантування до 400 тис. грн, можуть бути подані на розгляд народним депутатам уже найближчим часом.

За словами Олени Нужненко, фінансового директора Фонду гарантування вкладів, усі відповідні розрахунки чиновники вже зробили. У той же час, обов’язковою передумовою зростання гарантії є затвердження на законодавчому рівні Плану реструктуризації боргів ФГВФО.

На сьогодні, за даними Фонду, борг установи складає 47 млрд грн, за якими до кінця 2031 року має бути нараховано ще 64 млрд грн відсотків. Ці борги виникли під час кризи 2012-2017 років, коли Фонд для виплати майже 90 млрд грн відшкодування вкладникам 95 збанкрутілих банків запозичив у держави майже 80 млрд грн під ринкові відсотки.

"Запропонований План для ФГВ – комплексна та досить складна реструктуризація, яка вимагала тривалих переговорів, що тривають майже 3 роки, - говорить Юлія Кирпа, партнер, керівник практики банківського та фінансового права, Aequo. – Програма не передбачає списання боргу. В її основу закладено принцип паритетності, коли навантаження розрахунку за боргами покладається не тільки на державу та діючу банківську систему, а і на пов’язаних осіб банків, що ліквідуються, причетних до неплатоспроможності цих фінустанов".

За словами експертів, ключова умова запропонованої реструктуризації полягає у розділенні джерел надходження коштів для погашення основної частини боргу та нарахованих відсотків. Так, "тіло кредиту" планується і надалі погашати за рахунок коштів, одержаних від продажу активів неплатоспроможних банків та регулярних внесків від банків-учасників Фонду. А от нараховані відсотки повертати за рахунок коштів стягнутих із пов’язаних з банками-банкрутами осіб, чиї дії і спричинили неплатоспроможність банків.

Очікується, що рішення про реструктуризацію боргів Фонду прийматиметься одночасно із рішенням про підвищення гарантованої суми відшкодування та поширення гарантій Фонду на вклади в "Ощадбанку". Відповідний комплексний законопроект має бути поданий на розгляд до Верховної Ради найближчим часом.

Нагадаємо, на сьогодні гарантована сума відшкодування за вкладами у разі банкрутства банку становить 200 тис. грн на одну особу в одному банку. На цьому рівні її було встановлено ще 2012 року.