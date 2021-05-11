Справа Гандзюк: Суд залишив Мангера і Левіна під вартою до 9 липня

Дніпровський районний суд Києва залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Запобіжний захід без права внесення застави для Мангера та Левіна подовжили до 9 липня. Сторона обвинувачення наполягала на подовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні від посади.

На думку адвокатки потерпілої сторони Євгенії Закревської, зміна чи послаблення запобіжного хоча б одному з підозрюваних унеможливило б розгляд справи через їхні імовірні спроби впливу на слідство та свідків. "Я вважаю що це єдина можливість довести цю справу до вироку, інакше якщо буде зміна запобіжного заходу є ризики", – зауважила Закревська.

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Захист Левіна клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Адвокат підозрюваного під час засідання наголосив на тому, що такий запобіжний захід не дозволить його підзахисному переховуватись, а тримання під вартою в цьому випадку є необгрунтованим. Сам Левін під час засідання повідомив, що після того, як він перехворів на COVID-19, йому не надавали належної медичної допомоги.

Адвокат Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. За словами сторони захисту, Мангер був під заставою, не порушував закону, тому утримувати його під вартою необгрунтовано.

Крім того, на засіданні допитали слідчого СБУ Максима Саєнка, про що на минулому засіданні клопотав підозрюваний Мангер. Саєнко повідомив, що йому не відомо про спроби тиску на свідків з боку Владислава Мангера, що сторона захисту трактувала як доказ відсутності провини свого підзахисного.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіназа Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.