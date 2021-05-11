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Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя

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Медведчук: Перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя
Кум Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що під час обшуків у нього в офісі і в будинках "нічого протизаконного не виявили".

Про це йдеться в заяві проросійського політика, опублікованій на сайті ОПЗЖ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не знайшли. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, на порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді.

Усе, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні та не збираюся ховатися від правосуддя. Я й надалі братиму участь у законних слідчих діях і домагатимусь справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - сказано в заяві.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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Топ коментарі

  • Гельдрих
    выйди к людям крысомордая мразина!!! разорвут как тряпку!!!
  • belge
    Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

    Это он так хитро сказал, что уже в Крыму? Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия - Цензор.НЕТ 5798
  • Власов Сергей b3083465
    Андрій Смолій

    3 ч. ·

    Дешевий цирк.

    Козак вже в Росії. Медведчука знайти не можуть, але він в Україні, каже що прийде сам.

    А 9 травня не можна було його затримати, коли він разом з іншими депутатами від ОПЗЖ влаштовували «побєдобєсіє» на вулицях Києва.

    Чого чекають? Щоб кум путіна чкурнув до Кремля чи щоб була «яскрава картинка».

    І чому досі немає питань до інших колабарантів? Бойко - жодних справ. Шуфричи/Ківи та інші проросійські «депутати» досі ходять по ток-шоу і принижують Україну.

    Якось це все виглядає...не дуже. Схоже на бажання влади влаштувати чергове шоу без реальних результатів. Грав в «патріотизм» від людей для яких «какая разніца». Та й з США припекли. Реформи треба проводити. Своїх «єрмаків» і «татарових» звільняти. Але то святе.

    Цирк є цирк.
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