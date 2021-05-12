США мають визнати Україну основним союзником поза НАТО, - Ходжес

Сполученим Штатам слід надати Україні статус свого основного союзника поза Альянсом, щоб висловити країні підтримку.

Про це колишній командувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес сказав під час виступу на конференції "Україна у Вашингтоні", організованій Фондом США-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна має отримати статус основного союзника поза НАТО. Це слід зробити, аби змінити наратив дискусії та надіслати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива", - сказав Ходжес.

Він наголосив на важливості розширення механізмів ефективної двосторонньої співпраці між США та Україною. "Я був радий дуже конструктивному візиту держсекретаря Блінкена до України. Це - початок створення необхідних механізмів для сутнісної двосторонньої угоди між США та Україною", - зазначив екскомандувач.

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Ходжес додав, що США "необхідно буде долучити решту членів НАТО". "Немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США та Україна не створять подібні механізми", - підсумував відставний генерал.

Американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, однак не є членами Північноатлантичного альянсу. Цей статус, який на сьогодні мають 18 держав (у тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія), не передбачає колективної оборони, але дає низку військових та фінансових переваг.

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