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Антимонопольний комітет зупинив державне фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі

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Антимонопольний комітет зупинив державне фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі
Міністерство інфраструктури не попередило комітет, що збирається надати на будівництво аеропорту 1,5 млрд гривень. Підрядників не обирали на тендерах, а отже, держпідтримка могла нашкодити конкуренції в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Антимонопольний комітет України тимчасово припинив державну допомогу, що надається Міністерством інфраструктури України на проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"", - зазначено в повідомленні.

У комітеті зазначили, що міністерство не повідомило його про намір надати державну фінансову допомогу.

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"Отримувачами державної допомоги в межах цього проєкту є Укрінфрапроект, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" та ТОВ "МА "Дніпропетровськ". Оскільки Укрінфрапроект та ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Тому в Комітету є підстави вважати, що ця фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні", - пояснили в комітеті.

Фінансування призупинили на час розгляду.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Гримасы совка - город миллионнник в центральной Украине за 30 лет так и не получил нормального европейского аэропорта и нормального скоростного автобана до столицы Киев
    При этом 30 процентов власти из Днепра - Кучма, Тимошенко, Зе ( Кривой Рог рядом) и т д. И конечно хозяин Днепра - Беня 😀 Вот цена таким правителям .
  • Igor Cherniavskyi
    бенины шл..хи из антимонопольного комитета продолжают ставить палки в колеса. Так что летайте самолетами мау из аэропорта бени втридорого.
  • Evgeny N
    Хто й кому не заніс? Ось в чому питання!
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