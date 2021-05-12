Антимонопольний комітет зупинив державне фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі
Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, інформує Цензор.НЕТ.
"Антимонопольний комітет України тимчасово припинив державну допомогу, що надається Міністерством інфраструктури України на проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"", - зазначено в повідомленні.
У комітеті зазначили, що міністерство не повідомило його про намір надати державну фінансову допомогу.
"Отримувачами державної допомоги в межах цього проєкту є Укрінфрапроект, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" та ТОВ "МА "Дніпропетровськ". Оскільки Укрінфрапроект та ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Тому в Комітету є підстави вважати, що ця фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні", - пояснили в комітеті.
Фінансування призупинили на час розгляду.