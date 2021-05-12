Президента футбольного клубу "Суми", колишнього прокурора Дем'яненка намагалися вбити

Знайомий після розпиття спиртних напоїв завдав йому численних ножових поранень. Дружина, яка повернулася додому, виявила Дем'яненка на підлозі в калюжі крові. Нині він у лікарні, підозрюваного затримано.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Про злочин до поліції повідомила дружина потерпілого, яка, прийшовши додому, виявила закривавленого чоловіка. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний житель обласного центру", - сказано в повідомленні поліції.

Місцеві ЗМІ пишуть, що напад стався 9 травня приблизно о 22:00, а потерпілий - Геннадій Дем'яненко, в минулому - прокурор, нині - власник юридичної фірми "LS Group" і президент футбольного клубу "Суми". Він є державним радником юстиції 3 класу, почесним працівником прокуратури і заслуженим юристом України, зазначає УНІАН.

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