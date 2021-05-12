40% світових лідерів просять США допомогти з вакцинами, - Байден

Президент США Джо Байден сказав, що отримав прохання від дуже багатьох лідерів країн про допомогу з вакцинами проти COVID-19 і обіцяв спробувати допомогти їм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"По суті, майже 40% світових лідерів телефонують і питають, чи можемо ми їм допомогти. Спробуємо", - сказав Байден, слова якого наводять західні ЗМІ.

На думку президента США, "всі країни у світі зараз сподіваються, що ми допоможемо їм впоратися або з недостатнім виробництвом вакцин, або просто з доступом до цих препаратів".

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