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Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

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Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
Рада Безпеки ООН збереться знову на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Нараду планують провести в середу, 12 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Times of Israel.

Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрену закриту консультацію, щоб обговорити триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нараду планують провести 12 травня.

Зазначається, що такі засідання для обговорення регіональних конфліктів вдбуваються постійно, але проведення двох зборів за три дні - рідкість. Для проведення закритих консультацій потрібна згода всіх 15 країн-членів.

За словами дипломата Ради Безпеки, проведення в середу засідання було запитано місіями Китаю, Норвегії та Тунісу.

Норвегія знову буде прагнути заручитися схваленням всіх членів, щоб виступити зі спільною заявою щодо триваючого насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС

Місія США була єдиною, хто не підтримав заяву Норвегії, зроблену в понеділок, і запобігла її публікації.

Нагадаємо, бойовики організації ХАМАС запустили із Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Ракети впали на місто і його передмістя. В результаті загинули і були поранені мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з Сектора Газа знову відновили обстріл Ізраїлю. Ракети впали в бік Ашкелона та інших населених пунктів.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив ХАМАС та "Ісламському джихаду" відповіддю. Він заявив, що ХАМАС заплатить за обстріл Ізраїлю.

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Топ коментарі

  • Odessa_1232
    Собрание озабоченных в очередной раз выразит свою озабоченность
  • ODNAKO
    70 лет тому, такого государства как Израиль не существовало, благо Гитлер научил евреев, как захватывать чужие территории и уничтожать неугодное население... как Гитлер поступил с евреями в Европе так же евреи поступают с арбами, кого не заставили покинуть свой дом того убьют тем или иным способом...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Просто напомним, что те, кто запустил сотни ракет по гражданскому населению Израиля - это друзья России.

    Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной - Цензор.НЕТ 5955
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