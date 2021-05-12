Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Times of Israel.
Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрену закриту консультацію, щоб обговорити триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нараду планують провести 12 травня.
Зазначається, що такі засідання для обговорення регіональних конфліктів вдбуваються постійно, але проведення двох зборів за три дні - рідкість. Для проведення закритих консультацій потрібна згода всіх 15 країн-членів.
За словами дипломата Ради Безпеки, проведення в середу засідання було запитано місіями Китаю, Норвегії та Тунісу.
Норвегія знову буде прагнути заручитися схваленням всіх членів, щоб виступити зі спільною заявою щодо триваючого насильства.
Місія США була єдиною, хто не підтримав заяву Норвегії, зроблену в понеділок, і запобігла її публікації.
Нагадаємо, бойовики організації ХАМАС запустили із Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Ракети впали на місто і його передмістя. В результаті загинули і були поранені мирні жителі.
Раніше повідомлялося, що з Сектора Газа знову відновили обстріл Ізраїлю. Ракети впали в бік Ашкелона та інших населених пунктів.
Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив ХАМАС та "Ісламському джихаду" відповіддю. Він заявив, що ХАМАС заплатить за обстріл Ізраїлю.