Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120- та 82-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а в районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в штабі, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначено в повідомленні.