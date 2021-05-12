Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 160 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 31 місце. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 травня у світі зареєстрували 710 122 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 444 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 160 334 125 випадків інфікування, з них 710 122 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 331 400 осіб, з них 13 444 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 138 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10, за летальними випадками - 17-ту та 7-му позиції відповідно.