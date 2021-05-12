За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 264 особи, загалом - 882 621, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1928 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні. 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами вакцинації.

"Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 535 951 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1881), Дніпропетровській (1649) областях та Києві (1217), найменше - у Херсонській (50), Харківській (325) та Сумській (339) областях.







