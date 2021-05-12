Влада ізраїльського Лода заявила про втрату контролю над містом. Нетаньяху оголосив там надзвичайний стан
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє BBC.
"Ми втратили контроль над містом і вулицями", - заявив мер Лода Яір Ревіво і назвав те, що відбувається, "громадянською війною". Він повідомив про підпалену синагогу та безліч спалених автомобілів, а також про розбиті вітрини магазинів.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан у Лоді й домовився з міністром оборони Бені Ганцом про направлення в місто військових для відновлення порядку, повідомляє DW.
Заворушення почалися після похорону 25-річного ізраїльтянина-араба, смертельно пораненого з вогнепальної зброї. Підозрюваний – 34-річний місцевий єврей.
У ході сутичок постраждали щонайменше 12 людей. З настанням ночі ситуація погіршилася, повідомила місцева поліція.
Також повідомляється про заворушення в Акко на півночі Ізраїлю і в Яффі біля Тель-Авіва, де проживає значна кількість ізраїльтян-арабів.
Учора, 11 травня 2021 року, ісламістське угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю.
Ізраїль відповів сотнями авіаударів, у Секторі Газа зруйновано будівлі, вбито щонайменше 35 осіб.