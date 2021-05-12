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Влада ізраїльського Лода заявила про втрату контролю над містом. Нетаньяху оголосив там надзвичайний стан

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Влада ізраїльського Лода заявила про втрату контролю над містом. Нетаньяху оголосив там надзвичайний стан
В ізраїльському місті Лод, де спільно проживають євреї та араби, вчора, 11 травня, було оголошено надзвичайний стан через масові заворушення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє BBC.

"Ми втратили контроль над містом і вулицями", - заявив мер Лода Яір Ревіво і назвав те, що відбувається, "громадянською війною". Він повідомив про підпалену синагогу та безліч спалених автомобілів, а також про розбиті вітрини магазинів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан у Лоді й домовився з міністром оборони Бені Ганцом про направлення в місто військових для відновлення порядку, повідомляє DW.

Заворушення почалися після похорону 25-річного ізраїльтянина-араба, смертельно пораненого з вогнепальної зброї. Підозрюваний – 34-річний місцевий єврей.

У ході сутичок постраждали щонайменше 12 людей. З настанням ночі ситуація погіршилася, повідомила місцева поліція.

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Також повідомляється про заворушення в Акко на півночі Ізраїлю і в Яффі біля Тель-Авіва, де проживає значна кількість ізраїльтян-арабів.

Учора, 11 травня 2021 року, ісламістське угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Ізраїль відповів сотнями авіаударів, у Секторі Газа зруйновано будівлі, вбито щонайменше 35 осіб.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Как не крути,а виновата кацапня.
  • Kirill Ponomarev
    Уверен, это спецоперация парашистов. И ракеты подогнали, и ХАМАС как родных принимают. Но раздражает Натаньяху марш в честь Бандеры в Украине
  • 5 копійок
    Здається мені що там стирчать маасковські вуха.
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