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В арсеналі ЄС ще є невикористані засоби для тиску на РФ, - президент Литви Науседа

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В арсеналі ЄС ще є невикористані засоби для тиску на РФ, - президент Литви Науседа
В арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. Не сумніваюся, що спільнота ще повернеться до цих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це говорить президент Литви Гітанас Науседа.

"У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими і які можна було б застосувати. (...). Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал і ми повернемося до цих питань", - сказав Науседа в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи.

За його словами, постійний виклик - "знайти компроміс між усіма державами ЄС", оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи "всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося".

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Топ коментарі

  • Igor V 7647b5b6
    путинизм - это раковая опухоль в теле человечества, использующая для роста сотни миллиардов нефтедолларов, которые мировое бизнес сообщество легкомысленно позволяет ей получать!
  • olele
    Не подумайте, що це другорядний факт, бо я на власні очі бачив, як такі й подібні до них "тренди" можуть стати масовими і навіть панівними для цілого покоління. Наприклад, коли я вчився у Варшавському університеті, для мене стало великим одкровенням те, що наймолодші польські студенти дуже часто мали крайні праві погляди, були євроскептиками і цілком поважно говорили про те, що шенгенські кордони варто закрити. Люди, які народилися у вільному світі й користувалися всіма його благами, які ніколи не стояли в принизливих чергах під консульствами і на кордонах, не бачили порожніх полиць у магазинах і жахливої нахабності чиновників та міліції, вирішили, що "не все так однозначно" і Брюссель собі забагато дозволяє, тому краще Польщі дрейфувати геть від Європи й лібералізму.

    У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.

    Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
  • Палєо Мустьє
    балаболи
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