ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович
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Євросоюз буде зберігати єдність перед глобальним викликом, який виходить від Російської Федерації, і підвищувати в цьому контексті стійкість України і всього Східного партнерства.
Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо Росії - ми наголосили на необхідності зберігати єдність перед цим стратегічним викликом. Ми повинні підвищити стійкість України та інших східних партнерів, інвестувати в (розвиток) російського громадянського суспільства та сприяти контактам між людьми", - сказав представник ЄК.