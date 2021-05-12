ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович

Євросоюз буде зберігати єдність перед глобальним викликом, який виходить від Російської Федерації, і підвищувати в цьому контексті стійкість України і всього Східного партнерства.

Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Росії - ми наголосили на необхідності зберігати єдність перед цим стратегічним викликом. Ми повинні підвищити стійкість України та інших східних партнерів, інвестувати в (розвиток) російського громадянського суспільства та сприяти контактам між людьми", - сказав представник ЄК.

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