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На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту

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На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку питань, серед яких виконання рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, а також план заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Зокрема, планується розглянути питання Про план організації виконання рішення РНБО від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ, введеного в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 р.

Крім того, Кабмін візьметься за затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки.

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Також уряд сьогодні розгляне кілька проєктів постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж окремих міст: Соснівки Червоноградського району Львівської області, Миргорода Миргородського району Полтавської області, Іллінці Вінницького району Вінницької області.

На розгляді Кабміну також проєкт постанови про утворення Бюро економічної безпеки України.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    и вопрос развития искусственного интеллекта

    На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 8469 Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
  • vitaliymkua
    Нагадало старий совковий анекдот. На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 3559

    На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 9737
  • Anatoliy A 006b9dda
    Все проблемы порешали-обосрались полностью. Пора браться за искусственный интеллект
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