Розпочато кримінальне провадження щодо примусу до аборту 16-річної вихованки інтернату на Миколаївщині. Перевіряються аналогічні факти, - Мамедов

Протягом останніх двох років розпочато досудове розслідування у понад 100 кримінальних провадженнях за фактами насильства над дітьми в будинках сімейного типу та інтернатах.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільш поширеними злочинами щодо таких дітей є заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв, катування, зґвалтування, сексуальне насильство тощо.

"До речі, щодо "Світанку" в Одесі на сьогодні трьом уже судом винесено вироки. Пам'ятаєте, ще один резонанс був із сексуальним насильством і розбещенням трьох малолітніх вихованок в Ізмаїльському спеціалізованому будинку дитини? Обвинувальний акт стосовно директора вже в суді. І таких прикладів притягнення до відповідальності достатньо. Але проблема глобально не вирішена. Всі ці злочини скоюються через відсутність належного контролю за дотриманням прав та інтересів дітей у таких спецзакладах з боку служб у справах дітей на місцях", - підкреслює заступник генпрокурора.

"Безконтрольні умови утримання і виховання неповнолітніх, переданих у сім'ї опікунів, не приділяється належна увага і процедурі вибору піклувальників та вихователів. Це прямий обов'язок. Такий недостатньо відповідальний підхід призводить до того, що прийомні батьки ґвалтують своїх неповнолітніх дітей замість того, щоб бути їм прикладом і підтримкою, що діти, які перебувають під опікою, здійснюють суїциди. Минулого року 22 неповнолітніх з багатодітних сімей, 14 дітей-сиріт та 7 – які, перебувають у складних життєвих обставинах, вчинили самогубство або спробували це зробити. Було б добре, якби велася системна і аналітична робота і в цьому напрямі", - наголошує Мамедов.

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Він також розповів про ситуацію навколо резонансної справи про примус 16-річної вихованки інтернату в Миколаївській області до аборту.

"За фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками Берізківського навчально-виховного комплексу, що спричинило суттєву шкоду здоров'ю потерпілої, розпочато кримінальне провадження. Неповнолітня після аборту була в лікарні і після виписки її перевели в інший центр. Цей факт на контролі ювенального департаменту, і ми вже направили в прокуратуру області доручення перевірити інші факти примусу до переривання вагітності вихованок, заподіяння їм тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення волі, розбещення, про які свідчать випускники цього закладу", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим читайте тут.