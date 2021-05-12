Облгази потрібно забирати у Фірташа через суд у рахунок боргів, - Вітренко

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що облгази, які підконтрольні бізнесменові Дмитру Фірташу, повинні за законом перейти у власність держави за неоплачені борги.

Компанії Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30-40% порівняно з цінами конкурентів, порахував Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Глава "Нафтогазу" додав, що у нього є конкретні пропозиції, як з цим боротися.

"Держава бачить, що головним бенефіціаром цієї реформи [роздрібного ринку газу] є фактично пан Фірташ. Невелике і повільне скорочення його частки на ринку з лишком компенсується цією величезною маржею, розумієте? Із цієї точки зору держава повинна щось робити. І національна компанія теж повинна із цим щось робити", – зазначив Вітренко.

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Що стосується боргів, які пов'язані з Фірташем облгази накопичили перед "Нафтогазом", Вітренко запропонував комплексне рішення.



"Іноді ці борги виникають по всьому ланцюжку через якість рішення держави. І відповідно, учасники ринку не можуть нести відповідальність. Потрібно знайти варіант, який з одного боку дозволить там, де потрібно борги списувати, їх списувати. Там, де потрібно, – забезпечити розрахунки по колу. І ці розрахунки включають якесь фінансування з держбюджету, але ці гроші потім повернуться до держбюджету", – сказав він.



Вітренко заявив, що потрібна також судова робота.



"Часто насправді це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, ця компанія повинна фактично перейти у власність держави у правильний, законний спосіб", – підкреслив він.



