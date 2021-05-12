Індійську вакцину проти COVID-19 Covaxin випробують на дітях від 2 до 18 років
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NDTV.
"Після детального обговорення комітет (Профільний експертний комітет (SEC) Центральної організації з питань стандартизації лікарських засобів (CDSCO). – Ред.) рекомендував провести запропоновану II/III фази клінічних випробувань коронавірусної вакцини, інактивованої цільним віріоном, у віковій групі від 2 до 18 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в дослідженні візьмуть участь 525 дітей віком від 2 до 18 років у різних медичних центрах на території Індії.
У CDSCO видали відповідний дозвіл вакцині Covaxin за умови, що компанія надасть проміжні результати клінічних випробувань фази ІІ, перш ніж перейти до фази ІІІ цього дослідження.
Раніше повідомлялося, що у США Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.
Водночас у компанії BioNTech до вересня планують оприлюднити результати випробування своєї вакцини від коронавірусу на немовлятах віком від шести місяців та дітях до 5 років, а в липні – на дітях від 5 до 12 років.