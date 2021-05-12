Індійську вакцину проти COVID-19 Covaxin випробують на дітях від 2 до 18 років

Препарат COVID-19 індійської компанії Bharat Biotech під назвою Covaxin у межах наступної фази випробувань буде застосовано на дітях віком від 2 до 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NDTV.

"Після детального обговорення комітет (Профільний експертний комітет (SEC) Центральної організації з питань стандартизації лікарських засобів (CDSCO). – Ред.) рекомендував провести запропоновану II/III фази клінічних випробувань коронавірусної вакцини, інактивованої цільним віріоном, у віковій групі від 2 до 18 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в дослідженні візьмуть участь 525 дітей віком від 2 до 18 років у різних медичних центрах на території Індії.

У CDSCO видали відповідний дозвіл вакцині Covaxin за умови, що компанія надасть проміжні результати клінічних випробувань фази ІІ, перш ніж перейти до фази ІІІ цього дослідження.

Також читайте: Тих, хто записався на вакцинацію від COVID-19 у "Дії", щепитимуть у вихідні

Раніше повідомлялося, що у США Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.

Водночас у компанії BioNTech до вересня планують оприлюднити результати випробування своєї вакцини від коронавірусу на немовлятах віком від шести місяців та дітях до 5 років, а в липні – на дітях від 5 до 12 років.