Від коронавірусу в Києві за добу померли 16 осіб, видужали - 864, виявили 627 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізували 69 пацієнтів з коронавірусом, а 111 - з підозрою на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу виявили 627 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 199 802 випадки).

Серед захворілих 366 жінок віком від 18 до 92 років, 241 чоловік віком від 20 до 85 років, а також 14 дівчаток від 1 до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 16 років.

16 осіб померли від коронавірусу за минулу добу в столиці (всього 4 854 летальні випадки).

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У той же час 69 пацієнтів госпіталізували з діагнозом коронавірус, а 111 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

864 людини за добу побороли коронавірус (всього 129 072 видужали з початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (107), Солом'янському (105) і в Голосіївському (102).