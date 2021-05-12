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Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей

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Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей
В Ізраїлі лікарні в центрі і на півдні країни надали медичну допомогу понад 200 постраждалим. Поранення люди зазнали в результаті ракетного обстрілу із Сектору Гази або інцидентів із застосуванням насильства, що відбулися у вівторок увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Haaretz.

Так, семеро людей потрапили в лікарні у важкому стані.

У медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, поранена в результаті ракетного удару.

У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.

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У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліцейським, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.

Раніше повідомлялося, що по Ізраїлю випустили понад тисячу ракет з початку загострення із Сектору Гази.

Топ коментарі

  • Yman Yman
    Не арабов, а террористов, стреляющим ПО мирным кварталам и ИЗ мирных кварталов . Ты еще по "мирным" шлюхтерам и трахтористам из Бурятии тут слезики полей, длйб
  • Eduard Povolotsky
    Палестина это местный аналог ДНР. Просто жуть. Видел .
    Рядом живут и наслаждаются жизнью, а тут ...во всём виноваты евреи. Которые дают им гуманитарку и работу!
    Ну без православных скрепоносцев не обошлось. В их интересах вся эта заваруха.
  • Андерсен a4cbf7de
    Думаете это случайность.. Именно в это время.. И Кремль тут ни каким боком.. Наивные... Выросло давление на Кремль и Путина.. Европа и Сев. Америка просыпаются.. И только об этом и разговоров. Нужно было что то радикально громкое.. отвлекающее внимание. Ничего в этом мире не происходит случайно, да еще в нужное время. ( скажи кому это выгодно) РФ спонсор терроризма и сама страна террорист. Израилю нужно об этом задуматься. Моссад серьезная организация, если захочет то найдет связь между событиями. Хотя оно все и так на плаву. ( Это к примеру как "случайно" подставленный под азербайджанский огонь российский вертолет.. с последующим принуждением Азербайджана к введению в Карабах рашен миротворцев. Или взрывы домов перед второй чеченской.. Все ведь шито белыми нитками.
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