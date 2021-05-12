Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей

В Ізраїлі лікарні в центрі і на півдні країни надали медичну допомогу понад 200 постраждалим. Поранення люди зазнали в результаті ракетного обстрілу із Сектору Гази або інцидентів із застосуванням насильства, що відбулися у вівторок увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Haaretz.

Так, семеро людей потрапили в лікарні у важкому стані.

У медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, поранена в результаті ракетного удару.

У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.

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У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліцейським, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.

Раніше повідомлялося, що по Ізраїлю випустили понад тисячу ракет з початку загострення із Сектору Гази.